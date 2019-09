Le Sénégal connait aujourd’hui une forte croissance économique liée notamment aux projets que le Gouvernement a lancé depuis les années 2000. Depuis 2015, le pays enregistre une croissance économique supérieure à 6 % (7,2 % en 2017). En s’appuyant sur des partenariats public-privé, les chantiers sont nombreux (écoles, hôpitaux, aéroports,

routes, logements…et dopent considérablement son dynamisme. La France est de loin le premier partenaire du Sénégal. Elle arrive en tête de ses clients, de ses fournisseurs et de ses investisseurs.

Dans ce contexte, l’association Envol, intermédiaire privilégié entre les institutions et les entreprises du Sénégal et de la France, organise sous le haut le Patronage de son excellence, Macky Sall, Président du Sénégal et de Messieurs les ministres français Jean-Louis BORLOO, Thierry BRETON son premier Forum des décideurs Franco-Sénégalais.

Vous êtes entrepreneurs, investisseurs ou porteurs de projets français ou franco-sénégalais, ce forum vous permettra de mieux découvrir le marché sénégalais.

Ce forum a en effet comme objectif de faire émerger l’intelligence collective. Il s’agit de co-construire des propositions afin de favoriser un développement entrepreneurial réussi au Sénégal.

Le forum Paris Dakar des start-up vous permettra de rencontrer des décideurs et de mettre à votre disposition un réseau influent autour de responsables politiques, économiques. Vous pourrez également rencontrer

des investisseurs, des membres de la société civile, des associations, des ONG et des entrepreneurs. Ils vous feront partager leurs expériences ce qui permettra de construire un espace d’accompagnement entrepreneurial franco-sénégalais.

NOS OBJECTIFS

Coordonner les actions d’accompagnement afin de mieux faire découvrir un marché et un pays en forte expansion.

Information sur les opportunités entrepreneuriales par

segments au Sénégal et en France.

Transmission et diffusion des propositions suite aux débats

qui émergeront de ce Forum. Ces propositions permettront

d’asseoir les bases de la promotion entrepreneuriale francosénégalaise.

Etre un acteur et facilitateur financier par une meilleure

collaboration autour des organisations de financements

Programme

PLÉNIÈRE OUVERTURE

• SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU SENEGAL

• JEAN-LOUIS BORLOO

• THIERRY BRETON

MOT DE BIENVENUE

• PIERRE BEDIER, PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,

PRÉSENTATION DU FORUM

• HABY SALL, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION ENVOL

PANEL 1

REVUE DES MODÈLES D’ACCOMPAGNEMENTS À L’ENTREPRENEURIAT,

LIMITE ET PERSPECTIVE

APPROCHE 2.0

PANEL 2

FINANCEMENT : GARANTIE ET SUIVI

PANEL 3

QUEL PARTENARIAT INSTITUTIONNEL POUR LA POLITIQUE FASTTRACK DU PLAN SENEGAL ÉMERGENT

SEANCE DE CLOTURE / BERNARD ATTALI / AMBASSADEUR

SENEGAL – FRANCE

COCKTAIL / EXPOSITION / DÉFILÉ DE MODE