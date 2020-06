La suite après cette publicité

Sur deux revers depuis son retour au football (3-0 à Man City et 2-1 à Brighton), Arsenal a retrouvé le chemin du succès en déplacement sur la pelouse de Southampton, 6e du classement à l’extérieur mais pire équipe à domicile, à l’occasion de la 31e journée de Premier League. Sans Alexandre Lacazette ni Mesut Ozil, en tribune au coup d’envoi, les Gunners s’en sont remis à la jeunesse. Eddie Nketiah, 21 ans, a ouvert le score, profitant d’une erreur d’Alex McCarthy, le portier des Saints (0-1, 20e), avant que Joe Willock, 20 ans, ne double la mise en fin de rencontre (0-2, 87e). Les Gunners se ressaisissent. Désormais 9es, ils sont à 6 points de Manchester United, dernier qualifié pour l’Europe.

Dans le même temps, Burnley s’est imposé face à Watford dans son antre de Turf Moor. Un but de Jay Rodriguez (1-0, 73e) aura suffi au bonheur des Clarets, qui restent accrochés en milieu de tableau (11es, 42 points). Auteurs d’une saison noire, les Hornets pointent quant à eux à une inquiétante 16e place (28 points), un point seulement devant West Ham, Bournemouth et Aston Villa, respectivement 17e, 18e et 19e de Premier League. La fin de championnat s’annonce agitée dans les bas-fonds du classement de Premier League. Ce soir, Chelsea reçoit Manchester City en clôture de la 31e journée. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato(21h15).

Le classement de Premier League à la 31e journée.