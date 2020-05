Selon le Telegraph, les célébrations collectives de but seront interdites à la reprise de la Premier League.

Alors que la Premier League planche sur son plan de reprise, afin de pouvoir terminer la saison sans risquer de propager le coronavirus, le Telegraph a eu accès à certaines mesures qui devraient être annoncés. Ainsi, les joueurs n’auront pas le droit de cracher durant les rencontres, ni d’échanger leurs maillots après celles-ci. Il sera de même interdit de partager une même bouteille d’eau, et surtout, il ne sera plus possible de célébrer un but collectivement. Ces mesures devraient s’étendre au-delà de cette saison, le Telegraph évoquant une durée de 12 mois.

Rewmi.com

