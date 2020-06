Sadio Mané a été élu meilleur ailier gauche de la Premier League par The SUN. Le média Anglais a réalisé un sondage où les fans ont voté massivement pour le Sénégalais.

Mané prétend succéder Van Dijk

A l’image de la saison dernière, Sadio Mané a brillé cette saison en Premier League. Le joueur de Liverpool s’est même offert le luxe de prétendre au titre de meilleur joueur de la saison. Mais en attendant les votes à la fin de l’exercice, un autre titre vient confirmer la saison exceptionnelle du Sénégalais.

Le numéro 10 des Reds a été élu meilleur ailier gauche de la Premier League par The SUN. Avec un pourcentage de 23,3% des votes, Mané a dépassé de loin ses concurrents Raheem Sterling (15,5), Son Heung-min (14,1), Wilfried Zaha (6,8) et Felipe Anderson (4,6).

La saison exceptionnelle de Sadio Mané

Auteur de 14 buts et sept passes décisives, en championnat, Mané était sur tous les plans cette saison. Surtout, le joueur africain de l’année a énormément contribué aux succès des Reds. Il était présent au moment où Klopp avait plus besoin de lui. Face à Aston Villa, Norwich et West Ham, Mané a délivré les siens à la dernière minute, permettant aux Reds de garder leur invincibilité avant de tomber face à Watford d’Ismaïla Sarr.