Le 17 juin prochain, la Premier League fera son grand retour en Angleterre avec notamment une rencontre alléchante entre le Manchester City de Pep Guardiola et l’Arsenal de Mikel Arteta, ancien disciple du Catalan. Comme en Bundesliga, les rencontres se dérouleront à huis clos et comme en Allemagne, chaque équipe pourrait être autorisée à effectuer 5 changements au cours d’un même match. Une mesure adoptée par l’IFAB sur laquelle doit encore trancher la Ligue anglaise, notamment pour éviter au maximum les risques de blessures face à l’enchaînement des journées (neuf en six semaines) après une longue période d’arrêt.

Selon les informations du Daily Mail, Chelsea veut aller plus loin et souhaite avoir la possibilité d’inscrire 9 remplaçants (contre 7 en temps normal) sur la feuille de match. Le quotidien britannique précise que cette proposition sera soumise à la Premier League et discutée jeudi lors d’une nouvelle réunion entre les propriétaires des clubs de l’élite, avant d’être votée le 11 juin par les différents acteurs du championnat anglais.