Depuis hier, Sadio Mané et les joueurs de Liverpool sont les plus heureux du monde. Une large victoire face à Crystal Palace conjuguée avec la défaite de Manchester City hier devant Chelsea, les Reds sont sacrés champions d’Angleterre après 30 ans et 59 jours d’attente. La réaction de l’international sénégalais ne s’est pas fait attendre.

Tout comme ses coéquipiers, Mané a réagi suite au sacre historique du club de la Merseyside : « Le chemin est long et parsemé d’embûches. Mais on savait qu’à force de persévérance on y arrivera. Mention spéciale au staff technique de LFC, à mes coéquipiers, aux salariés du club… ».

Sadio Mané a joué de son côté un grand rôle dans ce titre de Premier League saison 2019-2020. L’enfant de Bambali a inscrit 15 buts et 8 passes décisives en 28 rencontres. Un premier titre du Sénégalais qui rime avec le 19ème de l’histoire du club.

Africa Top Sports

L’article Premier League : La réaction de Sadio Mané après le titre de champion est apparu en premier sur Snap221.info.