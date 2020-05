La suite après cette publicité

Les négociations ont duré un sacré paquet de temps entre le Public Investment Fund (Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, PIF) et les actuels propriétaires de Newcastle. Les Magpies étaient en vente et en passe d’être vendus contre la somme de 300 millions de livres (soit 335,3 millions d’euros), ce qui représentait 80% des parts du club. Oui, mais voilà, la diplomatie internationale a commencé à s’en mêler, au grand dam des fans.

Tout d’abord, les associations et organisations humanitaires critiquent vivement l’Arabie Saoudite et encore plus depuis que Mohammed Ben Salmane a accédé au trône. Mais ce ne sont pas les seuls mécontents dans l’affaire puisque le Qatar n’est pas non plus ravi de voir son ennemi débarquer dans le championnat le plus regardé du monde, c’est ce que vous nous expliquions récemment. Le Qatar, propriétaire de beIN Sports, accuse l’Arabie Saoudite d’être derrière BeoutQ (comprendre mettre le Qatar dehors), qui a piraté les diffusions de la chaîne qatarie.

L’Arabie Saoudite va avoir du mal à convaincre la Premier League

Visiblement, ces accusations se révèlent exactes puisque l’OMC (Organisation mondiale du commerce) s’apprête à rendre un rapport de 130 pages prouvant que c’est bien l’Arabie Saoudite (en tant qu’État) qui est derrière BeoutQ. Cette violation du droit international vient donc mettre un caillou de plus dans la chaussure des Saoudiens, qui étaient pourtant, on le rappelle, très bien partis pour faire leur grande entrée dans le football, à Newcastle.

Ces révélations sont le fruit du travail des journalistes du Guardian, qui expliquent que le rapport de l’OMC devrait être publié à la mi-juin. Les nouveaux acquéreurs doivent ainsi passer un test devant les propriétaires et les administrateurs de la Premier League. Cependant, « ce test peut échouer si un crime est commis à l’étranger qui serait également un au Royaume-Uni », écrit le média anglais. Par conséquent on se demande bien comme l’Arabie Saoudite va pouvoir reprendre Newcastle…