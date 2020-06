Une métamorphose totale pour Jordan Ayew cette saison en Premier League. Arrivé à Crystal Palace en 2019, l’international ghanéen est devenu en un temps record l’atout offensif du club. Et les statistiques parlent d’elles.

Depuis quelques jours, Ayew fait l’actualité. Son but inscrit face à Bournemouth à la reprise lui permet de devenir le meilleur buteur ghanéen de l’histoire de la Premier League avec 25 réalisations dépassant d’une unité la légende Anthony Yeboah. Ses performances sont suivies de près par son sélectionneur Charles Akonnor qui n’a pas hésité à lui couvrir d’éloges.

« Je me sens bien et c’est bon pour nous en tant que nation de football et il grandit progressivement pour devenir un grand nom dans la Premier League et nous sommes tous heureux », a-t-il déclaré à Starr Sports.

« Personnellement, j’ai une certaine ressemblance avec lui, la façon dont il grandit, étant un très jeune homme et la façon dont il est maintenant en train de devenir un grand joueur et quelqu’un qui mène toujours l’attaque, je pense que c’est une bonne chose. Je vais l’encourager à continuer avec sa belle forme, c’est une bonne chose et cela nous aidera toujours », a-t-il conclu.

Pour rappel, Jordan Ayew compte à son actif cette saison 9 buts. Ce qui fait de lui le meilleur buteur des Eagles.

Africa Top Sports

