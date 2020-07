Watford qui jouait sa suivie, cet après midi face aux Gunners d’Arsenal n’a pas réussi à s’imposer. Une défaite qui pèse lourde, puisque les coéquipiers d’Ismaila Sarr coule à la 19e, synonyme d’une relégation en Championship.

Watford d’Ismaila Sarr n’a pas su surmonter l’obstacle représenté par Arsenal et s’est cassé les dents sur les Gunners en s’inclinant 3-2. L’équipe de Christian Kabasele, présent 90 minutes sur la pelouse, termine le championnat à la 19e place devant la lanterne rouge Norwich et derrière Bournemouth. Les Cherries, 34 pts comme Watford, ont fait leur boulot en battant Everton 1-3 mais n’ont pas pur revenir sur Aston Villa qui a pris un point (1-1) contre West Ham et assuré son maintien avec 35 points.

Il n’y a pas que la course à l’Europe qui se disputait ce dimanche après-midi en Premier League. Et Watford et Bournemouth n’ont pas réussi à éviter la relégation, au contraire d’Aston Villa. Sinon, Liverpool, City et Arsenal ont tous remporté leur der’.

Liverpool, City et Arsenal terminent bien

Sans enjeu, les trois clubs ont remporté leur dernier match de la saison. Non sans encombre pour Liverpool et Arsenal. Les Reds ont précocement concédé l’ouverture du score face à Newcastle, Dwight Gayle trouvant le chemin des filets sur un service de Shelvey (1-0, 1e). Mais l’équipe de Jürgen Klopp, assez largement remaniée puisque Minamino, Origi et Oxlade-Chamberlain débutaient à la pointe de l’attaque, a su refaire son retard grâce à Van Dijk (1-1, 38e), puis prendre l’avantage par le biais d’Origi (1-2, 59e). Sadio Mané, entré en jeu par la suite, a clos les débats avec un but en fin de match sur une passe de Firmino (1-3, 89e).

Du côté de l’Emirates Stadium, l’ultime rencontre d’Arsenal a été à l’image de leur saison. Partis sur des chapeaux de roues avec un but précoce d’Aubameyang sur penalty (1-0, 5e), les Gunners ont ensuite conclu une sublime action collective grâce à Tierney (2-0, 24e) et l’attaquant gabonais s’est fendu d’une retournée acrobatique pour le troisième but (3-0, 33e). Un score flatteur qui n’a pas empêché Watford d’entamer une improbable remontée grâce à Deeney sur penalty (3-1, 43e) puis Welbeck sur un service de Sarr (3-2, 66e). Et les hommes d’Arteta auraient très bien pu laisser échapper la victoire puisque l’attaquant anglais n’était pas loin de marquer d’une Madjer sans une parade exceptionnelle de Martinez (74e).

City et De Bruyne ont également régalé face à Norwich. Gabriel Jesus ouvrait le score (1-0, 11e), avant que le Belge ne nous gratifie d’un but tout bonnement exceptionnel : un dribble digne de FIFA à l’entrée de la surface avant d’envoyer un ballon enroulé dans la lucarne de Krul (2-0, 46e). Puis De Bruyne délivrait sa 20ème passe décisive de la saison pour Sterling (3-0, 79e), égalant le record en Premier League. Facile. Encore plus quand il s’agissait d’inscrire un doublé sur une nouvelle frappe enroulée (5-0, 90e), juste après le quatrième but de Mahrez (4-0, 83e).

Watford et Bournemouth accompagnent Norwich en Championship

Que c’est cruel pour Bournemouth, qui a bien terminé sa saison en venant à bout d’Everton à Goodison Park (1-3). King, Solanke et Stanislas, tous buteurs, n’ont pas pu empêcher Aston Villa de sécuriser l’unique point qui lui manquait pour se maintenir. En fin de match face à West Ham, Grealish a libéré les Villans, mais les Hammers ont immédiatement égalisé. Sans incidence toutefois, d’autant que Watford, également dans la balance, n’a pas su renverser la vapeur face à Arsenal. Les Hornets descendent donc en Championship avec les Cherries.

Burnley et Sheffield donnent deux places à Arsenal

Respectivement 9ème et 8ème devant les Gunners avant cette ultime journée, Burnley et Sheffield ont abandonné leurs places au profit des hommes d’Arteta en perdant face à Brighton (1-2) et Southampton (3-1). Bissouma et Connolly ont répondu au but de Wood pour offrir la victoire aux Seagulls, tandis que Che Adams, auteur d’un doublé, et Danny Ings ont renversé Sheffield qui avait ouvert la marque par Lundstram.

Tous les résultats

Arsenal 3-2 Watford

Chelsea 2-0 Wolverhampton

Leicester 0-2 Manchester United

Burnley 1-2 Brighton

Crystal Palace 1-1 Tottenham

Everton 1-3 Bournemouth

Manchester City 5-0 Norwich

Newcastle 1-3 Liverpool

Southampton 3-1 Sheffield United

West Ham 1-1 Aston Villa.

