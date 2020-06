C’est fait ! Liverpool et ses Africains sont champions d’Angleterre. Les Reds ont été sacrés jeudi soir après la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea.

Avec 23 points d’avance sur son dauphin, Liverpool ne peut plus être rattrapé à 7 journées de la fin de la Premier League.

Leader de la Premier League depuis la 2e journée, Liverpool de Mané, Salah, Keita et Matip a réalisé une saison record pour obtenir ce 19ème titre de son histoire en championnat d’Angleterre. Un titre attendu depuis 30 ans.

A l’actif des Reds, le meilleur départ de l’histoire. En battant Sheffield au soir de la 21e journée, Liverpool glanait 61 points sur 63 possibles. Aucun autre club n’a fait mieux dans les autres grands championnats.

Liverpool a également obtenu Le plus grand nombre de points en 38 matches avec 104 points obtenus lors de 38 matches consécutifs de Premier League. L’ancien record de 102 points était détenu par Manchester City et Chelsea.

Le club de la Mersey a également obtenu la plus large avance sur le deuxième vu qu’aucune équipe leader de Premier League n’a compté 25 points d’avance sur son dauphin, jusqu’à cette année 2020.

Ajouté à cela, le plus grand nombre de victoires d’affilée à domicile et le titre le plus précoce vu qu’avant Liverpool, aucune équipe n’avait été mathématiquement sacrée championne d’Angleterre avant la 32e journée de Premier League.

Ces records sont aussi à mettre à l’actif des Africains de la bande à Jürgen Klopp. Ils y ont joué un rôle assez déterminant.

