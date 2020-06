Malgré les recommandations de Liverpool et du gouvernement anglais aux fans du leader de Premier League , ces derniers se rassemblaient aux alentours d’Anfield jeudi soir pour célébrer le titre de leur équipe. Des célébrations mal venues en cette période de pandémie de coronavirus. Liverpool n’a pas manqué de rappeler à l’ordre ses fans. « Certains ont choisi d’ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de risquer la sécurité publique. Notre ville est toujours en crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable. Le danger potentiel d’un deuxième pic de Covid-19 existe toujours et nous devons travailler ensemble pour nous assurer de ne pas défaire tout ce qui a été réalisé en tant que région pendant le confinement », indiquait le club dans un communiqué

Cela pourrait d’ailleurs coûter cher au club de la Mersey. Comme nous l’apprend The Sun, les hommes de Jürgen Klopp pourraient jouer dans un autre stade jusqu’à la fin de la saison si ses fans continuent d’ignorer les consignes de sécurité. Une mesure réfléchie pour éviter de nouveaux rassemblements de supporters, et ainsi des risques élevés de propagation de l’épidémie. Si cela est mis en place, Mohamed Salah et consorts soulèveront alors le trophée de Premier League dans un stade neutre. Les supporters savent ce qu’il leur reste à faire s’ils veulent que leurs joueurs continuent à fouler la pelouse d’Anfield.