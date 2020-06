Après la piètre performance de Liverpool, ce dimanche, contre Everton, c’était au tour de Manchester City de jouer en Premier League. En effet, les Citizens accueillaient à l’Etihad Stadium la modeste équipe de Burnley. Ce qu’on peut dire c’est que les Skyblues n’ont pas trainé puisqu’ils menaient par trois buts à zéro à la pause. Phil Foden avait montré la voie avant que Riyad Mahrez ne s’offre un doublé dont le deuxième but sur un penalty concédé par Aguero.

Justement, sur cette action, l’Argentin s’est blessé et on peut craindre le pire tant Pep Guardiola avait l’air inquiet. City décidait de continuer dès le début de la seconde période. Bernardo Silva s’offrait une seconde passe décisive pour David Silva (51e). Après les doublés et les doublés de passes décisives, Phil Foden y allait lui aussi de son deuxième but de la partie pour porter le score à 5-0 (63e). La rencontre se transformait alors en gigantesque taureau devant les pauvres visiteurs du soir. Avec cette victoire, les Citizens n’ont plus que 20 points de retard sur Liverpool.