Depuis le retour de la Premier League, les choses vont bien pour Manchester United. Après un nul à Tottenham, les Red Devils ont enchaîné deux victoires face à Sheffield en Premier League puis Norwich en FA Cup. Ils pouvaient enchaîner ce mardi soir sur la pelouse de Brighton, récent tombeur d’Arsenal. Et ils n’ont pas raté l’occasion, en prenant le large dès la première période grâce à Greenwood (17e) puis l’inévitable Bruno Fernandes (29e), de nouveau associé à Paul Pogba dans l’entrejeu.

Bruno Fernandes s’est offert le doublé en deuxième période (50e) pour une victoire finale 3-0 et si Manchester United a un peu ralenti le rythme, cela a surtout permis à De Gea de briller. Voilà les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer revenus à 2 points de Chelsea et à 3 points de Leicester (mais avec un match en plus) au classement de Premier League. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’est plus très loin.