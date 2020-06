Arrivé à Leicester en janvier 2014 (2013-2014), Riyad Mahrez a découvert la Premier League lors de la saison 2014-2015. Tout comme son équipe qui a eu du mal à se maintenir, l’international algérien a rencontré d’énormes difficultés. Mais l’année suivante, les Foxes ont créé la sensation en remportant le championnat.

Dans un entretien à Sky Sports, Mahrez a évoqué les deux périodes. ses entames compliquées en Premier League et la consécration la saison qui a suivi.

« Pour ma première année avec Leicester en Premier League, on a eu des difficultés mais je sentais que je jouais bien et que je pouvais faire un truc. Lors de la saison qui a suivi (celle du titre, ndlr), on a su commencer très fort, l’équipe était assez forte. Je commençais à marquer des buts et à voir que la confiance en moi augmentait de match en match », a-t-il déclaré.

Cette saison est celle de toutes les bonnes nouvelles pour Riyad Mahrez. le titre, le changement de statut et aussi le trophée de meilleur joueur de la Premier League, une première pour un joueur africain.

