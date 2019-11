Le classement des meilleurs buteurs de la saison de Premier League 2019-2020 est lancé et devrait bouger de nombreuses fois jusqu’à la fin de la saison.

Vardy et Abraham à la mène

Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané ayant terminé meilleurs buteurs de la saison passée avec un total de 22 buts chacun, ont vu pour le moment, deux autres joueurs mener la danse.

Après 13 journées de championnat anglais, Jamie Vardy, attaquant des Foxes de Leicester, est actuellement seul en tête de ce classement des meilleurs buteurs avec un total de 12 buts.

Sadio rejoint Agüero

Juste derrière lui se trouvent les attaquants de Chelsea et Manchester City, Tammy Abraham et Sergio Agüero, qui ont marqué respectivement un total de 10 et 9 buts depuis le début de la saison. Sadio Mané a rejoint Agüero avec 9 buts.

En cinquième position se trouve Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal, qui est pour le moment, le seul à avoir inscrit un total huit buts dans ce classement.

Ont inscrit sept buts Raheem Sterling, attaquant de Manchester City; Harry Kane, attaquant de Tottenham et Marcus Rashford, attaquant de Manchester United.