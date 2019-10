Liverpool renoue avec le succès. Neuf victoires, un nul. Après dix journées, les Reds n’ont abandonné que deux points en route et trônent solidement en tête du championnat. Dimanche, dans le remake de la dernière finale de C1, les Reds, certes cuillis à froid par un but de Kane dès la 1re minute, ont logiquement dominé Tottenham (2-1), grâce à Henderson (52e) et un penalty de Salah (75e).

Les hommes de Jürgen Klopp conservent logiquement la tête de la Premier League avec six points d’avance sur le double champion Manchester City. Les Spurs, eux, sont englués dans le ventre mou (10e).