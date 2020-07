Meilleur buteur de Premier League la saison dernière (avec Salah et Aubameyang), Sadio Mané est toujours en course pour ce trophée. Auteur de 15 réalisations à 4 longueurs du duo Aubameyang et Jamie Vardy, l’international sénégalais pourrait faire la passe de 2. Mais, il n’en fait pas une priorité.

Mané a-t-il dans le collimateur un deuxième Soulier d’Or de rang ? Le joueur de Liverpool a répondu à cette question dans un entretien à E-media. Le natif de Bambali met en avant le collectif à ses ambitions personnelles.

« Pour être honnête, tout ce qui m’importait, vraiment, c’était l’objectif collectif, qui était de gagner la Premier League. Maintenant que c’est fait, je vais essayer de prendre le maximum de plaisir sur le terrain, et après si Dieu me récompense par des buts et aussi des passes décisives, ce sera tant mieux pour moi. Mais j’ai envie de gagner tous les matchs qui nous restent. Et c’est le plus important pour moi », a-t-il déclaré.

Avant de rêver à un deuxième trophée de meilleur buteur de rang, Sadio Mané pourrait avoir dans son viseur son propre record. C’est-à-dire dépasser les 22 buts inscrits la saison dernière.

Africa Top Sports

L’article Premier League : Sadio Mané pas obsédé par le Soulier d’Or est apparu en premier sur Snap221.info.