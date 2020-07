Coup d’envoi de la 33e journée de Premier League. En guise d’entrée, le championnat anglais nous proposait le déplacement du Tottenham de José Mourinho à Sheffield United. Huitièmes du classement au coup d’envoi, les Spurs devaient s’imposer pour rester au contact dans la course à l’Europe. Malheureusement pour les partenaires d’Harry Kane, ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

Sander Berge a ouvert le score pour les hôtes à la 31e minute. 120 secondes plus tard, Kane avait l’occasion d’égaliser mais a raté un penalty. Sheffield a ensuite fait le break par Lys Mousset (69e) et Oliver McBurnie a parachevé le travail à six minutes du terme. Battus 3 buts à 0, les Spurs reculent au neuvième rang et se font même dépasser par leurs adversaire qui grimpent à la septième place.