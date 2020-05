Alors que les compétitions ne reprendront qu’à huis clos, les supporters de club tentent tant bien que mal d’apporter leur soutien à leur équipe favorite. En Allemagne, le Borussia Moënchengladbach a décidé de placer dans les tribunes de son stade des répliques de ses fans en carton. Outre-Manche, on réfléchit également à un moyen de créer une atmosphère plus joyeuse que l’ambiance monotone du huis clos.

D’après le Daily Mail, les clubs de Premier League pourraient proposer à leurs fans l’application MyApplause via laquelle ils auraient la possibilité d’effectuer quatre actions : acclamer, applaudir, chanter ou huer. L’application a déjà été testée par deux clubs allemands. Et les cadors anglais souhaitent utiliser ses services. Liverpool, Manchester City et Arsenal ont eu des discussions avec la société allemande qui a développé l’application. Les supporters pourraient alors encourager leur équipe devant leur télévision, et à moindre coût. Seul le téléchargement de l’application serait payant. Un montant de …. un livre sterling (1,15€).