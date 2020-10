Premier League : Wolverhampton domine Crystal Palace de Kouyaté

Wolverhampton a dominé (2-0) Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, vendredi soir, lors de la 7e journée de Premier League.

Début de la 7e journée de Premier League ce soir, du côté du Molineux Stadium. Neuvièmes, les Wolves recevaient les Eagles de Crystal Palace, huitièmes, un petit point devant. Une rencontre animée qui voyait Michy Batshuayi ouvrir le score pour Palace.

Un but refusé pour une position de hors jeu (17e). Et sur l’action qui suivait, c’est l’Angevin Rayan Aït-Nouri qui, pour ses débuts en Premier League, ouvrait le score d’une très jolie frappe croisée dans la surface, à la retombée d’un ballon mal dégagé de la tête par Cheikhou Kouyaté (1-0, 18e). Il devenait, à 19 ans et 146 jours, le plus jeune buteur français de Premier League.

Il fallait peu de temps aux Loups pour doubler la mise, lorsque Pedro Neto centrait le ballon devant le but sur le pied gauche de Daniel Podence. Tir croisé imparable pour Guaita (2-0, 27e). Les Eagles tentaient de réagir et pensaient pouvoir le faire sur penalty lorsque l’autre Français des Wolves Willy Boly déséquilibrait Patrick van Aanholt dans sa surface.

Mais le défenseur était finalement signalé en position de hors jeu par M. Atkinson après visionnage (38e). En fin de deuxième acte, le capitaine de Palace Luka Milivojevic était expulsé, avec l’aide de la VAR, pour un tacle dangereux sur la cheville de João Moutinho (86e). Wolverhampton grimpait à la 3e place, à égalité de points (13) avec les deux premiers, Everton et Liverpool.

iGFM (Dakar)