La deuxième réunion préparatoire de l’Aïd El Kébir prévue au mois de juillet, s’est tenue ce 25 juin au Ministère de l’Elevage et de la Production Animale à Diamniadio. Une occasion pour Samba Ndiobène Ka de réunir une autre frange des acteurs de l’élevage. La lettre circulaire datant du 17 juin du chef de l’État Macky Sall portant organisation et la préparation de la Tabaski était au cœur des échanges. À cette occasion, les acteurs ont pris des engagements pour l’approvisionnement du marché en moutons pour tous les demandeurs et au respect strict des mesures barrières édictées par le ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus dans les points de vente…





