De retour à Dakar après son séjour à New York dans le cadre l’assemblée générale des Nations Unies, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Amadou BA s’est rendu à la mosquée Massalikoul Djinane pour assister au mariage de la petite fille de Sokhna Bintou Mbacké des Parcelles Assainies. Ainsi l’occasion a été saisie par le chef de la diplomatie sénégalaise pour faire une visite improvisée de la splendide mosquée inaugurée le 27 Septembre dernier par le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké en présence du Président de la République Monsieur Macky Sall.

Après avoir fait le tour en compagnie de Mbackiou Faye, Amadou Ba a magnifié le travail exceptionnel et tous les efforts consentis pour la réalisation de ce chef d’œuvre au cœur de la capitale.