Le Sénégal est l’un des derniers pays à avoir fait des découvertes de gaz et de Pétrole. Et même si ces ressources naturelles sont d’ordre économique, leurs gestions sont éminemment politiques poussant certains à se demander s’il y a assez de garanties pour que le Sénégal puisse profiter au maximum de ses ressources. Le ministre du Pétrole et des Energies rassure.

Selon Mouhamadou Makhtar Cissé, « toutes les précautions légales et réglementaires ont été prises pour préserver les ressources du Sénégal ». À titre d’exemple, l’invité de Mamoudou Ibra Kane, à l’émission, Le Jury Du Dimanche (JDD), cite l’inscription dans la Constitution, depuis 2016, du droit de propriété du peuple sénégalais sur ces ressources. Selon lui, « peu de pays l’ont fait ».

Pour le ministre, l’inscription du Sénégal à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) est, également, gage de transparence. « Bien avant, en 2013, le Sénégal avait adhéré à l’Itie, une initiative indépendante et autonome aux normes incontestables. Et nous sommes passés sur le tamis après avoir répondu à tous les critères qu’exige l’Itie avec la note la plus élevée : progrès satisfaisant », a-t-il rappelé. Autre mesure qui garantit la souveraineté du Sénégal sur ses ressources naturelles : la mise en place du Cos Pétrogaz. « C’est un espace de concertation, d’impulsion et de dialogue.