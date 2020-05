Âgé de 55 ans, l’actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, représentera le parti de l’ex-président Burkinabè Blaise Compaoré à l’élection présidentielle de 2020. Il a été désigné le dimanche 10 mai 2020, à Ouagadougou.

Les membres du Haut Conseil du parti, les membres du bureau exécutif national et les secrétaires généraux provinciaux du CDP l’ont élu dimanche, à l’issue d’un vote qui l’a opposé à Yaya Zougrana, député à l’Assemblée nationale. Au terme du scrutin, Eddie Komboïgo a récolté 133 voix, contre 21 voix pour son challenger. Notons qu’ils étaient trois candidats au départ. Mais avec le retrait de Mahamadi Lamine Kouanda pour « dossiers incomplets », c’est finalement entre les deux premiers cités que se sont déroulés les votes.

A lire aussi : Burkina Faso : Voici les conditions pour être candidat du CDP à la présidentielle

Élu en 2015, puis réélu à la tête du CDP, en mai 2018, Eddie Komboïgo entend incarner le retour de l’ancien parti majoritaire sur la scène politique. Et ce, dès la présidentielle de 2020. Fils de feu Xavier Komboïgo et de Félicité Ouédraogo, le poulain de l’ex-président Compaoré est un cacique du CDP. Il a été élu député du Passoré en décembre 2012, sous la bannière du parti. Avant d’être désigné trois ans plus tard, après la chute de Blaise Compaoré, pour défendre les couleurs du CDP au scrutin d’octobre 2015.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Malheureusement, il ne participera pas à cette présidentielle, ni aux législatives d’octobre 2015, suite à une modification de la loi électorale. En janvier 2016, il est injustement interpellé et arrêté, puis inculpé pour complicité avec les putschistes de 2015. Incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction des armées (Maca), durant quatre mois et demi, Eddie Komboïgo est libéré à titre provisoire. Avant d’être totalement blanchi dans l’affaire du putsch en décembre 2017.

Moïse Yao K.

Eddie Komboïgo présidentielle 2020

<a href=”https://www.afriksoir.net/burkina-eddie-komboigo-designe-candidat-cdp-presidentielle-2020/”Afriksoir

L’article Président 2020 Burkina Faso : Eddie Komboïgo, candidat du CDP défie Rock Kaboré est apparu en premier sur Snap221.info.