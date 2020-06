Suite au décès de l’ancien arbitre international sénégalais et ancien président de la Com­mission d’arbitrage de la Caf, les réactions de tristesse se multiplient. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, n’a pas manqué d’exprimer son regret. «M. Badara Mamaya Sène, ancien arbitre international, ancien président de la Com­mission arbitral de la Caf, est décédé. Il a beaucoup œuvré pour le développement du football en Afrique. J’adresse tous mes condoléances et respects à sa famille et ses proches», a déclaré M. Ahmad.

La même réaction a été émise par Tarek Bouchamaoui, membre du Conseil de la Fifa et du Comité exécutif de la Caf. «C’est avec grande tristesse que j’ai appris aujourd’hui le décès de l’ancien vice-président de la Commission d’arbitrage à la Caf (…). Que Dieu le Tout-puissant lui accorde son infinie miséricorde ! Mes sincères condoléances à toute la famille et à ses proches», a-t-il confié, rapporte la même source.

