On en sait un peu plus sur l’affaire du financement russe et le supposé financement du candidat Macky Sall à l’élection 2012 par Lamine Diack, comme le révélait LE Monde.

En effet, l’ancien président de l’IAAF, mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé dans l’affaire de la corruption à l’instance dirigeante de l’athlétisme mondial, a démenti cette information. S’il reconnait avoir reçu des fonds russes, Lamine Diack a soutenu que cet argent aurait servi à combattre Karim Wade aux élections municipales de 2009.

En effet, Selon Libération, le réquisitoire supplétif du parquet financier indique que Lamine Diack visait Karim Wade qu’il voulait barrer lors des municipales de 2009.

« J’ai décidé de tout faire pour que Karim Wade soit battu, j’ai alors sollicité l’aide des Russes et Poutine a reçu le message. Et la Russie a donné 400 et 450 000 euros pour la campagne des municipales de 2009 », a confié Lamine Diack aux enquêteurs, selon le journal.

Lamine Diack affirme ainsi n’avoir jamais financé la campagne de Macky Sall lors de la présidentielle de 2012.