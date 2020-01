Karim Wade est un jeune digne et responsable. Il sera bientôt au Sénégal et il va écraser tout sur son passage pour la présidentielle de 2024, annonce le député Woré Sarr à Mbour pour apporter son soutien aux pêcheurs suite aux affrontements du 23 décembre, entre pêcheurs et policiers.

Pouvoir…

« Personne ne peut rien en sa destinée. Mais le plus important c’est de pouvoir faire face avec dignité à sa destinée. Personne n’a jamais vu Karim dans un bar. Personne n’a jamais vu Karim dans des querelles de borne fontaine », déclare Woré Sarr, rapporte seneweb.

Candidat…

D’après elle, on n’a jamais vu Karim Wade répondre aux détracteurs de son père Abdoulaye Wade. Mieux, le fils de l’ancien président de la République, sera candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024.

Liberté…

Pour rappel, après trois semaines passées à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, les 14 personnes, arrêtées par les forces de l’ordre et placées sous mandat de dépôt, ont toutes étaient libérées.