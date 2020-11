Présidentielle américaine : Alassane Ouattara félicite Joe Biden et Kamala Harris

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Présidentielle américaine: Le président de la République Ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara s’est fendu d’un tweet pour féliciter le président nouvellement élu aux Etats-Unis, Joe Biden.

“Mes chaleureuses félicitations à Joe Biden et à KamalaHarris. La Côte d’Ivoire continuera d’œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples“, a tweeté le chef de l’Etat ivoirien.

Joe Biden et Kamala Harris

Âgée de 56 ans, Kamala Harris entre dans l’Histoire comme la première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis mais aussi la première personne noire et d’origine indienne. Le démocrate Joe Biden a battu Donald Trump à la présidentielle américaine. Il a passé la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour devenir le 46e président des États-Unis, grâce au vote en Pennsylvanie, dans le Nevada et en Arizona.

46e président des Etats-Unis

Quatre jours après le scrutin du 3 novembre qui a enregistré une participation record, Joe Biden a été élu samedi 46e président des États-Unis, l’emportant face à Donald Trump.