Présidentielle américaine: Joe Biden s’estime Vainqueur, prendra la parole dans la soirée

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Selon @DecisionDeskHQ , Joe #Biden est élu 46ème président des #ÉtatsUnis, après avoir remporté la #Pennsylvanie définitivement.

Il atteint 273 grands électeurs. (En attente de la confirmation des autres médias) #Elections2020

L’élection présidentielle américaine est un scrutin indirect permettant l’élection du collège électoral qui choisit le président des États-Unis et le vice-président ; ce processus est régi par des règles inscrites dans la Constitution.

La désignation des grands électeurs et le choix des candidats font l’objet de règles établies par chacun des États d’où sont issues des traditions plus ou moins formalisées. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, ce processus prend environ un an.

L’avant-dernière élection a eu lieu le 8 novembre 20161 (résultats proclamés le 9 novembre 2016) et la dernière s’est déroulée le 3 novembre 2020. Par habitude, on appelle « élection présidentielle » la désignation des grands électeurs par les citoyens dans chaque État de la fédération et le District de Columbia, bien que l’élection soit officiellement faite par les grands électeurs un mois plus tard. Mais les grands électeurs s’engageant pour un candidat, cette étape est aujourd’hui perçue comme une simple formalité.