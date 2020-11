Présidentielle américaine: Scores très serrés en Géorgie Biden devant Trump à 1 096 voix près

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Présidentielle américaine: Scores très serrés en #Géorgie: Biden bat Trump à 1 096 voix près. Il reste encore environ 10 000 bulletins à dépouiller. Ceux-ci détermineront le sort de l’élection dans cet État. (CNN)

L’élection présidentielle américaine de 2020 a lieu le 3 novembre 2020 afin d’élire au scrutin indirect le président des États-Unis. Les électeurs élisent les grands électeurs, qui à leur tour élirons les prochains président et vice-président des États-Unis le 14 décembre 2020. Il s’agit de la cinquante-neuvième élection présidentielle américaine depuis la première en 1788-1789.

Le président en fonction, Donald Trump, est candidat à un second mandat. Le candidat du Parti démocrate désigné pour lui faire face est Joe Biden, vice-président de 2009 à 2017. À respectivement 77 et 74 ans, Biden et Trump sont les deux plus vieux candidats démocrate et républicain à la présidence dans l’histoire américaine. Les colistiers de Trump et de Biden sont respectivement Mike Pence, vice-président sortant, et Kamala Harris.

L’élection, tenue lors de l’« Election Day » coïncide avec les élections sénatoriales et les législatives au niveau fédéral, ainsi qu’avec de nombreux scrutins dont une centaine de référendums, les élections de 95 législatures et celles de 13 gouverneurs dans 44 États et 6 territoires.

L’élection est marquée par la pandémie de Covid-19, qui provoque des conséquences néfastes sur l’économie du pays et conduit à un nombre limité de rassemblements politiques ainsi qu’à l’hospitalisation de Donald Trump, touché par le virus à un mois du scrutin. Dans ces conditions, le nombre de votes par voie postale explose, ce qui conduit le président sortant à dénoncer un risque massif de fraudes.