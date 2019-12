Akon décide de retirer sa candidature à la Présidentielle américaine de 2020. Eengagé pour de nombreuses causes, notamment humanitaires, le Sénégalo-américain dit se consacrer à sa musique.

La musique, l’unique objectif du rappeur

Sur France 24, ce mardi, le rappeur de renommée internationale, à l’état civil, Alioune Badara Thiam, dit se retirer de la course à la Maison blanche. Pourtant son équipe de campagne avait été déjà mise en place. Mais, il souhaite se consacrer à sa musique.

La star de 46 ans a fait l’annonce surpris en 2018, lors du sommet annuel de One Young World, qui réunit les jeunes leaders de près de 200 pays et des dirigeants.

Un rêve brisé

« Je sais que ça peut paraître fou, mais vous m’avez motivé à me présenter comme président des États-Unis ! (…) Rappelez-vous juste que lorsque ce jour viendra et que je serai élu, je ferai savoir à tout le monde que tout a commencé ici même, à One Young World. Alors, commencez la pré-campagne pour moi dès maintenant ! », avait-il déclaré.

Akon, une personnalité engagée

Le chanteur a récemment annoncé construire une ville au Sénégal où tout marcherait avec l’énergie solaire. avec sa propre monnaie. Le financement de l’éclairage des rues du Sierra Leone à l’énergie solaire, la fourniture 5 000 lampadaires et 2 500 feux de signalisation fonctionnant à l’énergie solaire.

