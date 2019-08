Mouvement d’humeur dans la Tanière où des Lions du Basket réclament leurs primes de participation et de qualification non encore payées. Selon la Rfm, le tout nouveau capitaine des Lions, Maurice Ndour et Hamady Ndiaye ont même quitté la Tanière.

Capitaine Maurice et le ministre de la défense, Hamady Ndiaye quittent le navire

Maurice Ndour et Hamady Ndiaye ont quitté la Tanière. Ils font partie des Lions qui réclament leurs primes de participation et de qualification non encore versées. Selon la Rfm, des échanges entre ces joueurs et les fédéraux sont à l’origine de leur départ. « Il s’agit de Hamady Ndiaye et du capitaine, Maurice Ndour qui estiment qu’il y a eu manque de respect de la part des fédéraux », révèle notre source.

« Je ne pense pas que Maurice puisse quitter le navire à pareil moment »

Interrogé par nos confrères, El Hadj Sarr, le chargé de communication de la Fsbb, avoue que c’est une information qu’il vient d’apprendre. « Maintenant, c’est à vérifier. Je suis en route pour une réunion, mais je ne pense pas que Maurice Ndour puisse quitter le navire à pareil moment de la compétition, surtout qu’il n’y a pas de problème », a-t-il confié.

Menaces de boycott

Ce matin déjà, nos confrères de Pressafrik indiquaient que les protégés de Moustapha Gaye menaçaient de boycotter le Mondial. « Ils réclament à la Fédération sénégalaise de basket le paiement intégral de leur dû qui, au total, s’élève à 7 millions pour chacun. Sans quoi, ces basketteurs sénégalais menacent de ne pas quitter leur hôtel, où ils se trouvent présentement en regroupement, alors qu’ils doivent s’envoler pour la Chine, ce mercredi 21 août, au plus tard », renseigne le journal en ligne qui ajoute qu’il y a même eu « une altercation entre certains joueurs et le président de la Fédération sénégalaise de Basketball, Me Babacar Ndiaye. Des joueurs ont attaqué frontalement leur président, qui a dû appeler Gorgui Sy Dieng à la rescousse. Peine perdue; puisque les “Lions” du basket ont campé sur leur décision… ».

Messe mondiale…

Le Mondial de basket se tient en Chine du 31 août au 15 septembre prochain. Les Lions du Sénégal sont dans la poule H avec le Canada, la Lituanie et l’Australie. Ils ont reçu le drapeau national lundi dernier, des mains du ministre des Sports, Matar Bâ.