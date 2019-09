Le divorce est bel et bien acté entre le chanteur Pape Diouf et le Label de production « Prince Arts » dirigé par la sœur de Youssou Ndour, Ngoné Ndour. Les deux parties ont mis fin hier, à leur compagnonnage.

Divorce

Pour le moment, la source n’a pas révélé l’origine de leur conflit, après une collaboration vieille d’une bonne dizaine d’années. Toujours est-il que selon L’Obs, la séparation n’était pas du tout facile et le leader de la « Génération consciente »s’est engagé avec la maison de disque Universal Afrique.

A l’origine du Prince

« Prince Arts vient du nom de mes deux frères Ibou et Ndiaga. Le vrai nom de Ndiaga c’est Prince Matar Ndour et celui d’Ibou est Prince Ibrahima Ndour. Nous avons pris le nom de Prince et on y a ajouté arts, mais cela n’a rien à voir avec l’appellation du nom de Youssou Ndour comme roi du mbalax », avait laissé entendre Ngonè Ndour, directrice de Prince Arts.

Détecteur de talents

Et de faire savoir que le rôle principale de Prince Arts est de dénicher des artistes qui ne sont pas encore connus, de travailler avec eux pour les mettre au devant de la scène.