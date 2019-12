La prise en charge de maladie comme le Cancer demande beaucoup de ressources financières. Des ressources qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement, surtout pour les personnes démunies. Ayant pris conscience de l’importance du coût des traitements de cette pathologie qui demandent souvent beaucoup d’énergie, de temps, de moral mais surtout de moyens, des bénévoles réunis au sein de l’Association ‘’Soutoura’’ se sont proposés ‘’d’aider à répondre à certaines questions ou angoisses et à fournir un soutien moral et financier aux patients souffrant de cancer dans toutes les étapes de la maladie et d’accompagner leurs proches pour alléger leurs souffrances.’’



Pour ce faire, cette association ‘’d’entraide dans la dignité et de solidarité dénommée’’ Soutoura a initié une levée de fonds à Dakar. Une rencontre qui constitue sa 5e édition, a permis à ladite structure de lever des fonds et autres soutiens. Outre la centaine de millions octroyés, une maison a été mise à la disposition des malades démunis et un terrain offert à ladite association pour accueillir les malades habitant loin des structures sanitaires’’, informe une note parvenue à Dakaractu.



À cette rencontre dont l’ancienne ministre de la Santé, le Pr Éva Marie Coll Seck était la marraine, la présence d’Aly Ngouille Ndiaye, (ministre de l’Intérieur), a été notée. Rappel a été fait, lors de cette cérémonie de levée de fonds que la mission de “Soutoura” qui se veut ‘’une organisation caritative’’ est d’apporter ‘’secours, soutien moral et assistance financière aux malades démunis et aux enfants au Sénégal. “Nous aidons dans la discrétion pour préserver la dignité de nos bénéficiaires”, a-t-on indiqué dans le texte.



Le bureau de ladite association rappelle que “Soutoura est une équipe de bénévoles engagés autour des valeurs fortes telles que : respect, solidarité, dignité et discrétion’’.





