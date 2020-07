Après les prisons de Thiès et Diourbel, c’est la prison de Ziguinchor qui est devenue un foyer du coronavirus.

Depuis quelques jours, la maladie se développer et se propage très rapidement au sein de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor.

Lors du dernier décompte réalisé hier, 10 détenus et 2 gardiens ont été déclarés positifs à la Covid-19. Le même jour, Ziguinchor a enregistré un décès lié au coronavirus qui a aussi infecté 4 agents de l’hôpital régional.

