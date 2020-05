Malgré l’arrêt définitif de la saison en Ligue 1 après 28 journées disputées sur 38, le Prix Marc-Vivien Foé 2020, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en France, sera bien décerné cette année !

RFI et France 24 ont dévoilé ce vendredi l’identité des onze finalistes retenus pour succéder à l’Ivoirien Nicolas Pépé, sacré l’an dernier avec Lille avant son départ pour Arsenal. Quatre joueurs sénégalais sont nominés pour ce titre. Il s’agit de Gana Gueye, le milieu de terrain du PSG, Habib Diallo l’attaquant du FC Metz, Mbaye Niang attaquant Rennes et Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais portier des rennais.

Les 11 nominés pour le prix Marc-Vivien Foé 2020

Yunis ABDELHAMID (MAROC / Reims) – Défenseur

Denis BOUANGA (GABON / Saint-Etienne) – Attaquant

Andy DELORT (ALGÉRIE / Montpellier) – Attaquant

Habib DIALLO (SÉNÉGAL / Metz) – Attaquant

Idrissa GUEYE (SÉNÉGAL / Paris SG) – Milieu de terrain

Édouard MENDY (SÉNÉGAL / Rennes) – Gardien

M’Baye NIANG (SÉNÉGAL / Rennes) – Attaquant

Victor OSIMHEN (NIGÉRIA / Lille) – Attaquant

Moses SIMON (NIGÉRIA / Nantes) – Milieu de terrain

Islam SLIMANI (ALGÉRIE / Monaco) – Attaquant

Hamari TRAORÉ (MALI / Rennes) – Défenseur

wiwsport.com

wiwsport

L’article Prix Marc-Vivien Foé 2020: Quatre joueurs sénégalais parmi les nominés ! est apparu en premier sur Snap221.info.