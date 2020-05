Quatre Sénégalais figurent parmi les onze finalistes, dévoilés ce vendredi, du prix récom­pensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Les onze finalistes du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, ont été dévoilés ce vendredi par Rfi et France 24.

Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations en 2019, le Sénégal est le pays le mieux représenté avec, outre le milieu de terrain parisien Gana Guèye, l’attaquant messin Habib Diallo, le gardien rennais Edouard Mendy et son coéquipier, l’attaquant Mbaye Niang.

Parmi eux figurent également le Nigérian Victor Osimhen (Lille), l’Algérien Islam Slimani (Monaco), le Marocain Yunis Abdelhamid (Reims), le Gabonais Denis Bouanga (Saint-Etienne), l’Algérien Andy Delort (Mont­pellier), le Nigérian Moses Simon (Nantes), le Malien Hamari Traoré (Rennes).

Le successeur de l’ancien Lillois Nicolas Pépé, lauréat du prix l’an dernier, sera connu le 29 juin. Il sera désigné par «un jury de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, internet)», ont précisé les organisateurs.

