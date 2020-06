L’attaquant du LOSC Victor Osimhen a obtenu le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Il succède à un autre Lillois, Nicolas Pépé. Le meilleur Sénégalais de ce classement est Habib Diallo à la 4e place.

Le buteur nigérian de Lille Victor Osimhen a remporté le prix Marc-Vivien Foé, ont annoncé lundi RFI et France 24, organisateurs du prix récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Le natif de Lagos devance l’Algérien de Monaco Islam Slimani et le Marocain de Reims Yunis Abdelhamid. Habib Diallo et Mbaye Niang suivent à la 4e et 5e place.

« Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet) », précisent les organisateurs dans un communiqué.

L’attaquant, auteur de 13 buts en Championnat, succède à un autre Lillois, l’Ivoirien Nicolas Pépé, parti l’été dernier à Arsenal. Il devient ainsi le plus jeune lauréat du trophée, à 21 ans.

Le classement complet du Prix Marc-Vivien Foé 2020 :

1 – Victor Osimhen (Nigeria – Lille OSC) ► 284 pts

2 – Islam Slimani (Algérie – AS Monaco) ► 95 pts

3 – Yunis Abdelhamid (Maroc – Stade de Reims) ► 89 pts

4 – Habib Diallo (Sénégal – FC Metz) ► 52 pts

5 – Mbaye Niang (Sénégal – Stade Rennais) ► 43 pts

6 ex-aquo – Hamari Traoré (Mali – Stade Rennais) ► 37 pts

et Idrissa Gueye (Sénégal – Paris SG) ► 37 pts

8 – Denis Bouanga (Gabon – AS Saint-Etienne) ► 27 pts

9 – Edouard Mendy (Sénégal – Stade Rennais) ► 24 pts

10 – Andy Delort (Algérie – Montpellier HSC) ► 13 pts

11 – Moses Simon (Nigéria – FC Nantes) ► 10 pts

