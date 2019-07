Prix PPSO 2019- La Fondation Keur Rassoul dévoile la liste des personnalités les plus sociales au Sénégal

Dans sa mission de promotion du Social au Sénégal et partout dans le monde, la Fondation Keur Rassoul veut récompenser cette année, les personnalités les plus influentes dans ce secteur à travers un prix spécial.

Créée en 2012 par Cheikh Mohamed Abdallah Thiam Sopè Nabi, la fondation veut à travers ce sésame inciter les êtres à mieux se soutenir, gage d’une réussite totale de la société. Pour qui connait la fondation, son seul objectif est de sensibiliser, conscientiser et soutenir la population. C’est la raison pour laquelle, ce prix choisie la personne la plus sociale de l’année pour encourager la population dans la voie de la solidarité. « Dans toutes les religions révélées le partage a été le slogan commun et toute société qui se veut être équilibrée doit adopter cette vertu des plus nobles et des plus humaines » rappelle la fondation.

Les 7 nominés pour le prix de la personne la plus sociale (PPSO) sont:

Mareme Faye Sall

Tahirou Sarr

Babacar Ngom

Ablaye Ndiaye Galgou

Ody Tourè

Elimane Lame

Oumou provocation