Alors que la cérémonie The Best FIFA Football Awards 2019 se tiendra le 23 septembre prochain à Milan, la FIFA a dévoilé les 10 buts sélectionnés pour le Prix Puskás. On retrouve notamment un but de Zlatan Ibrahimovic et un autre de Lionel Messi. Celui de Sadio Mané contre le Bayern Munich, ne figure pas sur la liste.

Sadio Mané à nouveau snobé

Comme chaque année, la FIFA dévoile le nom des 10 prétendants pour le Prix Puskás. Une récompense qui met en avant le plus beau but de l’année. Beaucoup attendaient à ce que le magnifique but de Sadio Mané contre le Bayern, en quart de finale retour de Ligue des Champions, figure sur les 10 nominés du Prix Puskás 2019. La surprise a été encore plus stupéfiante. Après le trophée UEFA, qui fait toujours l’objet de polémiques, l’attaquant des Reds est à nouveau zappé sur ce trophée. Une nouvelle qui fera certainement grincer des dents en raison de la splendeur et de l’importance du but, qui aura permis aux Reds de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions.

Les 10 finalistes pour le prix

On retrouve donc 10 joueurs qui ont inscrit de magnifiques buts lors de l’année en cours. Les réalisations qui ont eu lieu après la clôture de la liste en 2018, soit après le 3 septembre étaient également éligibles. On retrouve logiquement un ancien vainqueur. Régulièrement nommé pour ce trophée, Zlatan Ibrahimovic est plébiscité pour une magnifique reprise de volée acrobatique contre le Toronto FC. Souvent dans les dix nommés, Lionel Messi a été impressionnant une fois encore. Si plusieurs réalisations de la Pulga auraient pu figurer dans cette sélection, c’est son ballon piqué contre le Real Betis Balompié qui a retenu l’attention du jury. Les huit (8) autres joueurs sont : Ajara Nchout (Cameroun), Matheus Cunha (Bayer Leverkusen), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Juan Fernando Quintero (River Plate), Amy Rodriguez (Utah Royals ), Billie Simpson (Cliftonville Ladies FC), Andros Townsend (Crystal Palace), Dániel Zsóri (Debrecen FC).