Le joueur sénégalais international, Idris Gana Gueye, a organisé un concours coranique (La plus belle récitation) pendant le mois sacré du Ramadan, et le concours a eu lieu à distance via sa page officielle sur (Instagram).

Le concours était supervisé par Hafiz Cheikh Muhammad El-Moudjtaba Diallo, avec les deux juges Hafiz Ousmane Busso et Hafiz Ousmane Yahya.

Le concours visait à:

1- Envoyez un esprit d’espoir au peuple sénégalais et encouragez-le à mémoriser le Noble Coran.

3-Diffuser la culture de l’utilisation des médias sociaux pour servir le noble Coran.

3- Expliquer l’importance de mémoriser et de réciter le Coran pendant le mois sacré du Ramadan

Le programme est financé par le joueur international sénégalais: Idris Gana Gueye, qui évolue actuellement dans l’équipe parisienne. Il a entrepris ce travail pour son amour du Coran et son admiration pour le grand héros Mohamed El-Moudjtaba, et il (Moudjtaba) est le dernier à le convaincre de la magnificence de son idée et de sa proposition de rassembler le peuple du Sénégal en lisant le Coran et en l’améliorant à travers les médias sociaux.

Le concours s’est déroulé parmi un grand nombre de participants dont les résultats sont les suivants:

1- Boune Oumar DIA (première place)

2- Musa Diallo (deuxième place)

3- Idris Mbeng (troisième place)

A noter que les 2 frères qui occupent les premier place et deuxième place sont diplômés de l’Institut DAROUL IMANE de Sicap mbao Dakar dirigé et créé par Dr Mohamed Habiboullah Sy le maître de Mohamed Moudjtaba Diallo

La troisième place a été occupée par un étudiant sénégalais de l’Université du Koweït.

A signaler que le premier a empoché 1 billet mecque et 500 000 F CFA, le 2e et 3e ont reçu chacun 500 000 F Cfa

