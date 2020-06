A Thiès, l’inspecteur des impôts et domaines Djiby Sy est éclaboussé dans un scandale foncier relatif à la désaffectation et la réattribution de terrains. Que s’est-il- réellement passé ?

La désaffectation et la réattribution de terrains se sont faites dans les règles de l’art. Mieux, les autorités administratives, tels les gouverneurs, les préfets, les imams et les délégués de quartier ont été tous associés à ce processus.

Le problème, c’est qu’il y a certaines personnes malintentionnées, en perte de vitesse et de notoriété qui sont entrées en politique par effraction, à l’approche pensent utiliser la calomnie pour salir d’honnêtes citoyens.

Elles cachent un agenda politique bavard, indubitablement trop ambitieux et démesurément présomptueux.

Ces accusations sont des actes de parjures et de complots fomentés contre Djiby Sy. Les masques cachent les faciès. Ce sont des cabales masquées, les complots subrepticement fomentés et les stratégies de sabotage.

Ces accusateurs regroupés autour d’une association bidon, sont des mystificateurs à gage et des boutefeux qui trichent en se laissant aller à la facilité.

Dit autrement, ce sont des flibustiers, de stipendiés, de conspirateurs et de maestros de bourdes qui ne se singularisent que par la pagaille.

Ses accusations sont un flagrant délire de marginaux, lesquels à la veille des Locales, subissent, sans s’en rendre compte, des troubles schizophréniques provoqués par l’Avoir et le Pouvoir.

Leurs bassesses et servilités ne cessent de renforcer les ignominies

Et selon des témoignages de Mouhamed Lamine Massaly, Djiby Sy est empreint d’un profond humanisme. A l’en croire, Djiby Sy fait partie des meilleurs receveurs que Thiès vient d’avoir. « Donc il faut le laisser faire son travail tranquillement. Il ne verse pas dans les lobbies et les faussaires parce que c’est un homme juste et honnête et il est à remercier pour sa gestion transparente dans l’assiette foncière de Thiès, surtout qu’il y a eu beaucoup de litiges qu’il est entrain de corriger.»

Des soi-disant individus, entrés en fond dans la politique, ont réagi sur cette affaire pour en faire une récupération politique. Moi Massaly, connaissant mon franc-parler, s’il y avait une once de spéculation foncière dans cette affaire, je serai le premier à attaquer publiquement les autorités sans mettre de gants. Personne n’aime la ville de Thiès mieux que moi. Je suis prêt à défendre cette ville au prix de ma vie, mais je n’accepterai pas que l’on utilise des pseudos problèmes fonciers à des fins politiques et politiciennes .

Rewmi.com

L’article Problème foncier à Thiès : Ce qui s’est réellement passé est apparu en premier sur Snap221.info.