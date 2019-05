Procès de Cheikh Béthio et cie : la somme mirobolante que va toucher les familles des victimes

GALSEN221 – La sentence est tombée, ce lundi 6 mai 2019, pour Cheikh Béthio Thioune et ses co accusés, dans le cadre du procès concernant le double meurtre de Médinatoul Salam. Si le guide des Thiantacounes a écopé de 10 ans de travaux forcés, alors que Barro Mbacké et Mamadou Hann ont été pour leur part acquittés, les familles des deux victimes seront gracieusement dédommagées. En effet, elles recevront chacune la somme de 100 millions de francs Cfa. Soit un total donc de 200 millions de nos francs que se chargeront de payer Cheikh Béthio et ses co accusés.

