Procès des ‘Thianta’ : Cheikh Béthio condamné à 10 ans, ses co-accusés également fixés

GALSEN221 – Cheikh Béthio Thioune a été condamné, ce lundi 6 mai 2019, à 10 ans de travaux forcés dans le cadre de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Il est poursuivi pour complicité de meurtre et non dénonciation de crime. Les biens du guide des Thiantacounes ont également été placés sous séquestre à la demande du juge. Pour ce qui est de ses co-accusés, Saliou Barro Mbacké et Mamadou Hann, ils ont été finalement acquités de tous les chefs.

