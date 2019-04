Procès des Thianta – Cheikh Béthio sauvé ou non par son âge : la réponse

Le procureur de Mbour, Youssou Diallo, a requis la perpétuité ainsi qu’un mandat d’arrêt contre Cheikh Béthio Thioune. Ce dans son réquisitoire de ce lundi, lors du procès ouvert sur l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Cependant, du fait de son âge, le leader des Thiantacounes pourrait-il échapper à la prison, si jamais il est condamné ?

Les avocats des deux parties précisent que non. «Si le juge le condamne à une peine et décerne un mandat contre lui, évidemment la peine sera exécutée. Cela n’a rien à voir avec la contrainte par corps. Dans ce cas précis, il n’est pas protégé par son âge du point de vue des infractions pour lesquelles il est poursuivi», a indiqué Me Abdou Dialy Kane, avocat de la défense, dans ce procès.

Du côté de la partie civile, même son de cloche. Me Khassimou Touré renseigne que la question de l’âge intervient uniquement dans l’application de la contrainte par corps. «La seule exception prévue par la loi, c’est lorsqu’il y a l’exercice de la contrainte par corps», a précisé la robe noire sur la Rfm.