Le procès du meurtre du militant de l’Apr Ibrahima Diop, tué lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2019 s’ouvrira le 18 mars prochain devant la Chambre criminelle de Tambacounda. Moustapha Ndiaye, Ousmane Sidibé, Mouhamadou Moustapha Ndiaye dit Ahmeth, Sidya Diatta, Ibrahima Kébé, Mouhamadou Moustapha Mbodji, Ibrahima Niang, Mouhamadou Lamine Sene, Moustapha Diakhaté, Serigne Moustapha Sall, El Hadji Seck, Mor Ba et Aly Dieng, tous des éléments de la sécurité du PUR, devront répondre des infractions de meurtre, de coups et blessures volontaires et détention illégale d’armes blanches.

PUBLICITÉ

Cette affaire concerne les échauffourées qui ont éclaté le 11 février 2019 au quartier Dépôt, entre les partisans de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakar et les éléments de la sécurité d’Issa Sall, candidat du Parti du l’unité et du rassemblement (PUR).