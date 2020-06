Une sévère condamnation

Le procès Fillon ne sera finalement pas réouvert. Suite aux propos d’Eliane Houlette, ancienne procureure nationale financière, faisant part de “pressions” du parquet général durant l’enquête, la défense avait demandé ce mardi 23 juin la réouverture des débats afin que ces nouvelles déclarations soient étudiées. La demande des avocats de l’ancien Premier ministre n’a pas été acceptée par la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris ce lundi 29 juin. Tous les trois prévenus, François Fillon, son épouse Penelope Fillon et Marc Joulaud, son ancien suppléant à l’Assemblée, ont été reconnus coupables des faits qui leurs sont reprochés dans l’affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon. Le tribunal a estimé que la rémunération de la femme de François Fillon “absorbait le maximum possible et était sans proportion avec ses activités”.

Selon plusieurs médias, François Fillon est condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme, ainsi qu’à une amende de 375 000 euros et dix ans de peine d’inéligibilité. De son côté, Pénélope Fillon est condamnée à 3 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d’amende ainsi que deux ans d’inéligibilité. Marc Joulaud écope lui d’une peine de trois ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende avec sursis. La présidente Nathalie Gavarino qui a rendu une sévère condamnation, a dénoncé “l’enrichissement personnel” des Fillon, rapporte LCI. “Pendant neuf ans , François Fillon a élaboré et mis en place une organisation permettant de détourner la quasi totalité à son profit du crédit collaborateur de l’une ou l’autre des deux assemblées”, a-t-elle expliqué. François Fillon et Penelope Fillon souhaitent faire appel de leur condamnation.

Par Marie Merlet