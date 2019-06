Procés – La somme mirobolante que demande l’ex femme de Abdoul Mbaye pour dommages et intérêts

Abdoul Mbaye a battu en brèche les faits qui lui sont reprochés. « Nul ne peut produire un écrit par lequel j’aurais essayé de soustraire à la dame Aminata Diack des biens, que ce soit des biens immobiliers ou des avoirs. Jamais je n’ai cherché à obtenir un franc de Madame Aminata Diack. Dans les liens du mariage, je ne lui ai jamais demandé de contribuer le moindre franc aux dépenses quotidiennes » l’avocat de son ex femme Me Koita a établit le faux tout en affirmant le délit de monogamie Il établit le délit de faux, usage de faux. « Il s’était marier sous la communauté des biens. Et en 1994 il l’a suggère la séparation des biens et Aminata Diack l’avait accepté à son temps. Il a contacté un autre mariage alors qu’il est sous le régime de la monogamie à t’il déclaré » Il demande à ce qu’on infirme le premier mai 17 mai statuant à nouveau de déclarer Abdoul Mbaye coupable des délits de faux et usage de faux, et d’escroquerie et de leur allouer une somme d’un milliard de francs CFA en guise de réparation.

