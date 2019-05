Procès : Thione Seck se victimise et joue la carte du maraboutage devant la barre

Jugés pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, blanchiment de capitaux et de falsification ou altération de signes monétaires Thione Seck et son co accusé Alay Djité sont jugés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Dakar

A la barre, le leader du Raam Daan s’est présenté en victime : « Ça fait plus de 45 ans que je compose de la musique pour sensibiliser. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, même dans ma tombe, pourquoi on m’a amené là. On m’a bluffé, on m’a marabouté. On a failli gâcher la carrière de mon fils (Wally Seck) puis on a emporté mes 85 millions. Et là ou je vous parle, je prends 14 médicaments par jour à cause de mon emprisonnement”, informe Seneweb.

Thione Seck rembobine : « On m’a proposé une tournée européenne de 105 dates. Et c’est un monsieur qui se nomme Joachim Cissé qui m’a apporté ce sac d’argent. Et c’est moins de 24 heures avant de voir mon avocat pour la signature du contrat qu’on m’a pris les 85 millions. »