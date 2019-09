Un bateau, centrale électrique flottante va mouiller dans quelques jours dans les eaux du Port de Dakar. Ce bateau pourrait produire jusqu’à 240 mégawatts pendant 5 ans. Le directeur général du Port de Dakar, Ababacar Séddikh Béye, s’est rendu récemment à Istanbul avec le team de la Sénélec pour la signature du protocole d’accord entre la Sénélec et la société turque.

La délégation sénégalaise a assisté sur place au départ du bateau qui est déjà en mer. Le port de Dakar mettra à la disposition du bateau le poste 45 pour son accostage. Il va fonctionner au gaz qui est moins cher et moins polluant. A partir du port de Dakar, ce bateau va injecter pas moins de 15 % de production électrique dans le système de la Sénélec. Et nous qui croyions que la production d’électricité de la Senelec était suffisante voire excédentaire au point qu’elle en vendait aux pays voisins. Or, voilà qu’elle fait appel à un bateau…turc pour renforcer sa production ! Il y a des commissions occultes dans l’air, assurément. « A partir du Port de Dakar, dans les jours à venir, c’est dire que 15 % de la production d’électricité du pays se fera. Nous sommes très fiers d’avoir été associés à ce projet. C’est pour dire que quand on dit Port moteur de l’émergence, il n’y a pas meilleure illustration. L’énergie est aussi un moteur. Quand vous couplez la Sénélec et le Port de Dakar, cela vous fait une émergence bien plus rapide. Et inchallah on va y arriver » souligne le directeur général du Port de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye. Le Sénégal recule sur tous les plans, assurément…

Le Témoin